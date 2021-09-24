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Стоимость угля в Европе поднялась до максимума с 2008 года

Стоимость угля в Европе поднялась до максимума с 2008 года Стоимость угля с поставкой в 2022 году, согласно данным торгов ICE Futures, поднялась до максимума с 2008 года, составив 137 долларов США за тонну.
Энергетика
24 сентября 2021 г. 20:05
Стоимость угля в Европе поднялась до максимума с 2008 года

Стоимость угля с поставкой в 2022 году, согласно данным торгов ICE Futures, поднялась до максимума с 2008 года, составив 137 долларов США за тонну.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в связи с ростом цен на газ повысился спрос на другие более доступные источники энергии. В частности, выросли потребности электростанций и коммунальных предприятий на уголь. При этом запасы угля довольно низкие, а его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии - затруднен.

Отметим, что цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже повышалась до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.

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