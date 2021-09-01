Стоимость нефти растет перед заседанием ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром растут в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в среду утром растут в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.17 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,68% — до 72,12 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,69% — до 68,97 доллара США за баррель.

Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, которое состоится вечером в среду. Страны альянса обсудят, сохранять ли им текущий курс сделки на постепенное увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в добыче нефти. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит.

Кроме того, трейдеры оценивают недельные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые были опубликованы в ночь на среду. По оценке API, запасы сократились на 4,05 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,8 миллиона баррелей.

Рост цен на "черное золото" отчасти сдерживают новости из США. Там ураган "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в штате Луизиана, ослабел до тропической депрессии (область с низким атмосферным давлением в тропиках). Серьезных ЧП в районе Мексиканского залива больше не ожидается.