Стоимость нефти растет на данных по экспорту и импорту Китая

Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 63,55 долларов США, а на WTI — 59,95 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть растут во вторник утром после публикации статистики по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.59 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43%, до 63,55 долларов США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 59,95 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают макростатистику одного из крупнейших импортеров нефти, КНР. Так, экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние несколько недель существует некоторая волатильнось цен на нефть в связи с неопределенностью относительно перспектив спроса на сырье. С одной стороны, ускорение темпов вакцинации в мире дает надежду на скорое снятие ограничений мобильности, с другой — вновь возобновился рост заболеваний коронавирусом в мире, что замедляет процесс восстановления экономики.

"На рынке существуют очаги слабости, которые создают немного беспокойства, несмотря на продолжающееся восстановление, которое мы наблюдаем в таких крупных экономиках как США. В настоящий момент трейдеры занимают выжидательную позицию, и именно поэтому мы наблюдаем разнонаправленное движение цен", — сказал агентству Bloomberg аналитик ANZ Дэниэл Хайнс (Daniel Hynes).