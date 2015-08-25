Стоимость нефти марки WTI снизилась до 38 долларов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 5,46% или 1,33 долларов и составила 38,24 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 6,09% или 2,77 долларов и составила 42,69 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 43 долларов/баррель.