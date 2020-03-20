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Стоимость нефти марки Brent превысила 30 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 30 долларов за баррель

Мировые цены на нефть утром в пятницу ускорили рост до 6-7%, марка Brent дорожает выше 30 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,01% - до 30,17 доллара США за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 7,02%, до 27,72 доллара США за баррель.Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд после предыдущего обвала до многолетних минимумов.

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