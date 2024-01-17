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Стоимость газа в Европе упала на более чем 2%

Стоимость газа в Европе упала на более чем 2% Биржевая цена газа в Европе упала еще на 2,19%.
Энергетика
17 января 2024 г. 12:23
Стоимость газа в Европе упала на более чем 2%

Биржевая цена газа в Европе упала еще на 2,19%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Стоимость топлива опустилась до 333,48 доллара за 1 тыс. кубометров. Февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах составил 339,23 доллара за 1 тыс. кубометров (-0,51%).

Стоимость газа снижается несколько торговых сессий подряд, несмотря на то, что на прошлой неделе второй по величине поставщик газа в Европу - Катар - остановил отправку танкеров с топливом в регион через пролив Баб-эль-Мандеб. Решение было принято после ряда ударов США и союзников по позициям йеменских хуситов.

Между тем, уровень запаса СПГ в подземных хранилищах Европы опустился ниже 79% из-за наступления холодов. С начала зимнего отопительного сезона (с 1 октября) страны Европейского союза отобрали из ПХГ свыше 26 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall over 2%

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