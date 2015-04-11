Стоимость азербайджанской нефти на мировом рынке приблизилась к 60 долларам

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", экспортируемая на мировые рынки через порты Супса, Батуми и Джейхан, подорожала на 0,97 долларов, или 1,65%. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 59,74 долларов/баррель.

Вчера цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF" составляла 58,77 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).