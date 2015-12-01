​Statoil продает долю в проекте TAP итальянской компании

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Норвежская компания Statoil продает свою 20%-ную долю в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP) итальянской компании Snam. Как сообщает Report, об этом говорится на сайте компании Statoil.

По информации, стоимость сделки составит 208 млн. евро. Операцию купли-продажи планируется завершить к концу года.

Отметим, что трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз-2" в Европу. На территории Кипой у турецко-греческой границы он будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в конце 2019 - начале 2020 года.

BP, SOCAR и Statoil контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.