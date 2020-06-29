​STAR увеличил импорт нефти в 2,5 раза

В январе-апреле этого года для НПЗ STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в регион Алиага (Измир, Турция) закуплено 3,4 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Это в 2,5 раза превышает цифры за соответствующий период прошлого года.

За отчетный период на STAR произведено 3,443 млн тонн нефтепродуктов.

За четыре месяца текущего года завод произвел 1,9 млн тонн дизельного топлива, 13 485 тонн мазута, 272 064 тонны реактивного топлива, 408 513 тонн нафты, 234 558 тонн нефтяного кокса и другой продукции.

За четыре месяца года с завода STAR было экспортировано 680 765 тонн нефтепродуктов. На долю дизтоплива пришлось 650 796 тонн экспортируемой продукции, авиатоплива - 29 968 тонн.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". Завод способен производить 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, а также авиатопливо, LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.