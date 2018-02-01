США сравнялись с Саудовской Аравией по добыче нефти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ / На неделе 20-26 января добыча нефти в США достигла рекордного уровня, сравнившись с показателями добычи Саудовской Аравии. Запасы нефти также показали рост после 10 недель снижения. Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетную неделю ежесуточная добыча нефти увеличилась на 41 тыс. баррелей или 0,4% и достигла 9,919 млн баррелей. По данным ОПЕК, в Саудовской Аравии в декабре добыча составила 9,92 млн баррелей/день.

Нефтяные запасы США в отчетном периоде увеличились на 6,776 млн баррелей или 1,65%, до 418,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 0,9 млн баррелей. На предыдущей неделе спад составил 1,071 млн баррелей.

Запасы бензина в стране сократились на 1,98 млн баррелей или 0,8%, составив 242,1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 3,098 млн баррелей.

Аналитическая группа Report прогнозирует сохранение мировых нефтяных цен на высоком уровне. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 доллара/баррель.