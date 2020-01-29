США продлят исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней

Администрация президента США Дональда Трампа намерена продлить исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

По данным агентства, продление исключений позволит вести ограниченную работу по мирному использованию ядерной энергетики в Иране. Отмечается, что речь идет о положениях, которые позволяют России, Китаю и Великобритании сотрудничать с Ираном в данной сфере.

Решение было принято на фоне разногласий между министром финансов США Стивеном Мнучином, который выступал за продление периода исключений, и госсекретарем США Майклом Помпео, который хотел его прекращения.

Вместе с тем США намерены объявить о новых рестрикциях в отношении Организации по атомной энергии Ирана и его главы Али Акбара Салехи.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.