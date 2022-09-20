США продадут 10 млн баррелей нефти из резервов в ноябре

США продадут еще 10 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

США продадут еще 10 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минэнергетики США.

Минэнерго намерено поставить малосернистую нефть из SPR в объеме до 10 млн баррелей из нефтехранилищ в Техасе и Луизиане в ноябре. Заявки будут приниматься до 27 сентября. Контракты с компаниями, которым будет отгружаться топливо, ведомство заключит не позднее 7 октября.

Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти из SPR в объеме 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Изначально план был рассчитан на шесть месяцев, начиная с мая. Однако с мая по настоящее время администрация заключила контракты на поставку только 155 млн баррелей нефти. При этом последняя дата поставки в рамках этих контрактов назначена на 22 октября.

Крупнейшими покупателями нефти из SPR до настоящего момента были американские операторы НПЗ Valero Energy Co. и Marathon Oil Corp., напоминает Bloomberg.

Ранее группа демократов-конгрессменов в письме, адресованном президенту США Джо Байдену, призвали продолжить высвобождать дополнительные запасы нефти из стратегических резервов по меньшей мере до конца этого года.