США призывает Россию не помогать Ирану в продаже нефти

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ США предполагает, что Иран может попросить Россию о продаже его нефти на мировом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на встрече с журналистами.

Кроме того, Вашингтон призывает Москву не поступать таким образом.

"Иран может продавливать идею, заключающуюся в продаже Россией его нефти на мировом рынке с целью обхода Тегераном санкций США. Я бы призывал Россию даже не рассматривать это", - сказал представитель вашингтонской администрации.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал вернуть все санкции по отношению к Ирану. 4 ноября должны быть восстановлены американские санкции, затрагивающие энергетический сектор.