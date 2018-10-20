 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США призывает Россию не помогать Ирану в продаже нефти

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ США предполагает, что Иран может попросить Россию о продаже его нефти на мировом рынке.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на встрече с журналистами.

    Кроме того, Вашингтон призывает Москву не поступать таким образом.

    "Иран может продавливать идею, заключающуюся в продаже Россией его нефти на мировом рынке с целью обхода Тегераном санкций США. Я бы призывал Россию даже не рассматривать это", - сказал представитель вашингтонской администрации.

    8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал вернуть все санкции по отношению к Ирану. 4 ноября должны быть восстановлены американские санкции, затрагивающие энергетический сектор.

     

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi