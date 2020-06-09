США планируют внести в санкционные списки по Венесуэле 50 танкеров

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести в санкционные списки по Венесуэле несколько десятков нефтяных танкеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) готовится расширить санкции, введенные из-за поставок топлива в Венесуэлу. Под их действие могут попасть около 50 нефтяных танкеров, которые предположительно поставляют в Венесуэлу нефтепродукты в сотрудничестве с правительством президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Источники газеты утверждают, что речь может идти о танкерах таких компаний, как Dynacom Tankers Management Ltd и NGM Energy SA, зарегистрированных в Греции. Кроме того, в санкционные списки могут быть включены танкеры, принадлежащие нескольким компаниям, которые предположительно принадлежат колумбийскому бизнесмену Алексу Саабу. По информации The Wall Street Journal, он имеет связи с семейством Мадуро и ранее был включен в санкционный список США по подозрению в отмывании средств в пользу правительства Венесуэлы.

По сведениям источников издания, ранее рестрикции США способствовали снижению экспорта нефтепродуктов из Ирана. По их данным, в апреле этого года Тегеран поставлял до 70 тыс. баррелей в сутки, в то время как еще два года назад данные по этому показателю достигали 2,5 млн б/с. Издание приводит слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который подчеркивал, что под санкции США попали по меньшей мере 150 иранских танкеров. Источники газеты подчеркивают, что такие действия позволяют американской администрации без риска военной конфронтации осложнить отношения Ирана и Венесуэлы.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванных американских чиновников о том, что власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении десятков иностранных нефтяных танкеров за осуществление поставок топлива в Венесуэлу. По их данным, под рестрикции могут попастьсупертанкеров, каждый из которых способен транспортировать максимуммлн баррелей топлива, а такжеболее мелких судов. Источники агентства подчеркивали, что некоторые из предполагаемых санкций могут быть объявлены в ближайшее время, другие - в долгосрочной перспективе, в том случае, если торговая деятельность продолжится в нарушение наложенных властями Соединенных Штатов ограничений.

Напомним, что 2 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в общей сложности четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику. Три компании зарегистрированы на Маршалловых островах, а одна - в Греции. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.