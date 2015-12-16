США готовится к отмене эмбарго на экспорт нефти

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Конгресс США пришел к согласию об отмене эмбарго на экспорт американской сырой нефти, введенного в 1975 году. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, лидеры конгресса США достигли компромисса по плану бюджетных расходов США на 2016 финансовый год. Об этом заявил агентству спикер Палаты представителей Пол Райан.

Согласно достигнутому компромиссу, планируется выделить на государственные расходы 1,1 трлн. долларов и отменить эмбарго на экспорт нефти. Голосование по утверждению плана госрасходов запланировано на завтра, 17 декабря.

Отметим, что демократы во главе с президентом США Бараком Обамой выступали против снятия нефтяного эмбарго, а республиканцы настаивали на этом решении.

Член палаты представителей от Техаса, сенатор Джо Бартон заявил, что США "обладают лучшими технологиями, лучшей нефтью" и вытеснят с нефтяного рынка Россию, Саудовскую Аравию и Иран. Отметим, что среднесуточный объем добычи нефти в США составляет более 9 млн. баррелей в сутки. Сейчас американские нефтяные запасы составляют 486 млн. баррелей.

После принятия решения стоимость барреля нефти Brent снизилась на 0,3% - до 38,25 долларов, WTI - на 0,5%, составив 36,9 долларов.

Решение об отмене запрета приведет к выходу американских производителей на мировой рынок и увеличению инвестиционных возможностей. После достигнутого согласия стоимость WTI приблизилась к цене на Brent. Разница между ними составила 1,3 доллара, хотя в начале года этот показатель вырос до 12 долларов.