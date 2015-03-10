​Goldman Sachs не ожидает снижения цен на нефть до 40 долларов в течение полугода

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Американский инвестиционный банк Goldman Sachs считает свой прогноз по снижению цены на нефть до 40 долларов за баррель слишком пессимистичным на фоне неожиданно быстрого восстановления спроса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Хотя эксперты банка все еще ожидают возобновления снижения нефтяных котировок после их восстановления с минимумов января, все же предыдущий прогноз Goldman Sachs, предполагающий снижение цены барреля нефти WTI до 40 долларов теперь считается в банке слишком пессимистичным и, по оценке Goldman Sachs, вряд ли реализуется в течение следующих двух кварталов.

Так, январский прогноз Goldman Sachs предполагал снижение стоимости барреля нефти WTI до 40,5 долларов во втором квартале и восстановления цены до 65 долларов в 2016 году. При этом эксперты банка прогнозировали снижение нефти Brent до 42 долларов за баррель и восстановление до 70 в 2016 году.

По данным банка, погодные условия и нарушения поставок из Ирака, Ливии и Ирана уменьшили объем нефти на глобальном рынке в январе и феврале на 885 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем. Кроме того, потребление нефти в зимний период привело к более сильному, чем ожидалось ранее, спросу на нефть.