Спрос на газ в мире к 2050 году может вырасти на 39%

Спрос на газ в мире к 2050 году может вырасти на 39%, до 5,7 трлн куб. м.

Спрос на газ в мире к 2050 году может вырасти на 39%, до 5,7 трлн куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал вице-премьер России Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

"За счет перехода на газ энергетики как наиболее экономически целесообразного варианта декарбонизации и развития газохимии, спрос на этот ресурс может вырасти до 5,7 трлн куб. м к 2050 году (+39% к уровню 2023 года)", - сказал он.

Сегодня, по словам Новака, на газ приходится около 26% энергобаланса в мире и 46% - в России. При этом газ является наиболее перспективным углеводородным источником энергии в силу экологичности, доступности и экономической эффективности.

Ранее вице-премьер говорил, что спрос на нефть и газ не достигнет своего пика до 2050 года, продолжив расти.

Спрос на газ в мире может вырасти на 36% к 2050 году, отмечал Форум стран - экспортеров газа.