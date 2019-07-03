​Спрос на электроэнергию в Азербайджане повысился на 586 млн кВт/час

За первое полугодие 2019 года ОАО "Азерэнержи" было экспортировано 648 млн кВт/ч электроэнергии, что на 24 млн кВт/ч больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

В первом полугодие также повысилось производство электроэнергии. Выработка в этом периоде составила 11,544 млрд кВт/ч, что больше в годовом сравнении на 521 млн кВт/ч.

"Спрос на электроэнергию в отчетном периоде повысился на 586 млн кВт/ч. Это связано с ростом новых многоэтажных зданий, объектов предпринимательства, агропарков, заводов, фабрик, а также численности населения", - сказал он.

Только в первой половине 2019 года через ASAN xidmət и онлайн поступило более 12 тысяч обращений из категорий население и ненаселение в связи с подключением в электросеть, добавил Абдуллаев.