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    Советник министра: Тендерный процесс интерконнектора Греция-Болгария завершится в конце года

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Тендерный процесс на транспортировку труб и строительство трубопроводов Греция-Болгария (IGB - Interconnector Greece-Bulgaria), предусматривающего доставку азербайджанского газа в Болгарию, планируется завершить в конце этого года". 

    Об этом Report заявил советник министра энергетики Болгарии Росен Симитчев.

    "Процесс тендеров идет очень хорошо. Он завершится в конце года и мы незамедлительно начнем строительство интерконнектора. Сдачу проекта мы планируем на 2020 год", - сказал советник.

    Напомним, Болгария с 2020 года станет покупателем газа с "Шахдениз-2", который будет транспортироваться по Южному газовому коридору. Страна будет получать ежегодно 1 млрд кубометров газа c месторождения Шахдениз по интерконнектору Греция-Болгария (IGB - Interconnector Greece-Bulgaria).

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