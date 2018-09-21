Советник министра: Тендерный процесс интерконнектора Греция-Болгария завершится в конце года

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Тендерный процесс на транспортировку труб и строительство трубопроводов Греция-Болгария (IGB - Interconnector Greece-Bulgaria), предусматривающего доставку азербайджанского газа в Болгарию, планируется завершить в конце этого года".

Об этом Report заявил советник министра энергетики Болгарии Росен Симитчев.

"Процесс тендеров идет очень хорошо. Он завершится в конце года и мы незамедлительно начнем строительство интерконнектора. Сдачу проекта мы планируем на 2020 год", - сказал советник.

Напомним, Болгария с 2020 года станет покупателем газа с "Шахдениз-2", который будет транспортироваться по Южному газовому коридору. Страна будет получать ежегодно 1 млрд кубометров газа c месторождения Шахдениз по интерконнектору Греция-Болгария (IGB - Interconnector Greece-Bulgaria).