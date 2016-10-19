Состоялось открытие подстанции "Даш Салахлы" в Газахском районе

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 110/35/6-киловольтной подстанции "Даш Салахлы" в Газахском районе.

Как сообщает Report, глава государства был подробно проинформирован о подстанции. Было отмечено, что с целью улучшения энергоснабжения большой части Газахского района и удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии была построена 110/35/6-киловольтная подстанция "Даш Салахлы". "Даш Салахлы" является 4-й 110-киловольтной подстанцией, построенной за последние 20 лет в западном регионе и 44-й по республике.

Было доведено до внимания, что если прежняя подстанция охватывала 8 сел и 3637 абонентов, то "Даш Салахлы" будет подавать электроэнергию в уже 22 села, 19364 абонентам.

Было отмечено, что подстанция полностью обеспечит электроэнергией сельскохозяйственные и промышленные объекты в Газахском и Агстафинском районах, в том числе цементный и бетонный заводы, известняковый карьер, предприятие "Азроспроминвест", компанию "Матанет А", перерабатывающие предприятия, больницы, школы и объекты, которые будут построены по новым инфраструктурным проектам.

Кроме того, с вводом в эксплуатацию этой подстанции будет устранена существующая нехватка энергомощностей в регионе, в последующие годы будет полностью удовлетворена потребность в электроэнергии.

Затем посредством фото- и видеослайдов была представлена информация о деятельности Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Глава государства ввел в строй подстанцию "Даш Салахлы".

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о 110-киловольтном открытом распределительном устройстве и работе по благоустройству, проведенной на прилегающей к подстанции территории.