Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR

Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.

Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.

Как передает Report со ссылкой на компанию, председатель наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф, выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им высокое доверие, поздравили вице-президентов с новыми назначениями и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Микаил Джаббаров подчеркнул важность добросовестной работы, руководствуясь поставленными главой государства задачами и поручениями.

Он отметил, что утверждена новая операционная модель по совершенствованию структуры управления компании и повышению ее эффективности.

По словам министра, новая операционная модель послужит улучшению процессов корпоративного управления в SOCAR, устойчивости бизнеса и выведет корпоративную культуру на новый этап развития.

Новоназначенные вице-президенты SOCAR выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанное им высокое доверие.