О нас

Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR

Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.
Энергетика
29 июля 2023 г. 18:28
Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR

Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.

Как передает Report со ссылкой на компанию, председатель наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф, выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им высокое доверие, поздравили вице-президентов с новыми назначениями и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Микаил Джаббаров подчеркнул важность добросовестной работы, руководствуясь поставленными главой государства задачами и поручениями.

Он отметил, что утверждена новая операционная модель по совершенствованию структуры управления компании и повышению ее эффективности.

По словам министра, новая операционная модель послужит улучшению процессов корпоративного управления в SOCAR, устойчивости бизнеса и выведет корпоративную культуру на новый этап развития.

Новоназначенные вице-президенты SOCAR выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанное им высокое доверие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-a yeni təyin olunan vitse-prezidentlərlə görüş keçirilib

Другие новости из категории

Итальянская газовая группа запросила у ЕС финансирование на расширение TAP
Итальянская газовая группа запросила у ЕС финансирование на расширение TAP
29 июля 2023 г. 17:24
Азербайджан существенно увеличил закупки бензина АИ-98 из Румынии
Азербайджан существенно увеличил закупки бензина АИ-98 из Румынии
29 июля 2023 г. 12:55
Цена на азербайджанскую нефть незначительно снизилась
Цена на азербайджанскую нефть незначительно снизилась
29 июля 2023 г. 10:01
Минэнерго США выделит $20 млн на оптимизацию работы солнечных панелей
Минэнерго США выделит $20 млн на оптимизацию работы солнечных панелей
28 июля 2023 г. 17:19
Завод STAR сократил импорт сырой нефти более чем на 17%
Завод STAR сократил импорт сырой нефти более чем на 17%
28 июля 2023 г. 17:18
Азербайджан и АБИИ обсудили потенциальные проекты в сфере зеленой энергетики
ФотоАзербайджан и АБИИ обсудили потенциальные проекты в сфере "зеленой" энергетики
28 июля 2023 г. 17:11
Азербайджан может стать одним из участником строительства НПЗ в Пакистане
Азербайджан может стать одним из участником строительства НПЗ в Пакистане
28 июля 2023 г. 16:59
Завод SOCAR в Турции увеличил производство нефтяного кокса примерно на 22%
Завод SOCAR в Турции увеличил производство нефтяного кокса примерно на 22%
28 июля 2023 г. 15:52
TotalEnergies о влиянии начатой на месторождении Абшерон добычи газа на объемы добычи
TotalEnergies о влиянии начатой на месторождении "Абшерон" добычи газа на объемы добычи
28 июля 2023 г. 15:25
Завод SOCAR в Турции сократил производство сжиженного природного газа на 11%
Завод SOCAR в Турции сократил производство сжиженного природного газа на 11%
28 июля 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi