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    ​Состоялась встреча президентов SOCAR и Vitol Group

    В ходе встречи достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества между SOCAR и Vitol Group

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в головном офисе компании провел встречу с делегацией, возглавляемой президентом одной из крупнейших энергетических трейдинговых компаний Vitol Group Яном Тейлором. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

    По информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся нынешнего состояния и перспектив международного рынка энергоносителей, рассмотрены возможности сотрудничества двух компаний в сфере инвестиций и трейдинга. Президенты компаний подчеркнули возможность совместного сотрудничества в будущем, отметив, что расширение и развитие связей отвечает интересам обеих компаний.

    В ходе встречи достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества между SOCAR и Vitol Group. 

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