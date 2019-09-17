SOCAR Balkans: В октябре определится целесообразность инвестиций в газораспределительный сектор Болгарии - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR проведет встречу с подрядчиками-консультантами по технико-экономическому исследованию газораспределительного сектора Болгарии.

Об этом сказал Report исполнительный директор SOCAR Balkans Мурад Гейдаров.

По его словам, согласно запланированным срокам SOCAR намеревалась завершить детальные технико-экономические исследования на рынке газораспределения Болгарии к концу второго квартала 2019 года, но некоторые аспекты потребовали особого внимания и отчет компания получила лишь на прошлой неделе.

«Мы планировали, что результаты будут готовы в конце второго квартала, но появилась необходимость уточнять некоторые вопросы, связанные с энергетическим рынком Болгарии и текущей динамикой в целом на рынках Европы. Мы попросили подрядчика-консультанта, обратить дополнительное внимание на некоторые аспекты исследования, поэтому оно задержалось. Мы получили отчет на прошлой неделе. В настоящий момент основной отчет подрядчика анализируется специалистами SOCAR, но мы уже видим, что нам необходимо провести физическую встречу с консультантом, чтобы окончательно прояснить некоторые вопросы. Встреча с консультантом назначена на начало октября. И только после этого, мы будем готовы делать окончательный вывод о коммерческой и технической целесообразности инвестирования во внутренний газораспределительный сектор Болгарии», - сказал он.

Отметим, что 15 января 2018 года в Баку на встрече премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева была достигнута договоренность об исследовании вопроса газификации SOCAR в Болгарии.

Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB - газопроводу, который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР). Первоначальная мощность IGB составит 3 миллиарда кубометров газа.