Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 году
Энергетика
- 13 октября, 2025
- 16:49
ОПЕК оставила неизменным прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран ОПЕК+ на 2025 год - он составит 810 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.
Общее предложение стран ОПЕК+ в текущем году по-прежнему прогнозируется на уровне 54,01 млн б/с. Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина. Снижение производства, как и ранее, ожидается в Анголе.
Оценка роста предложения со стороны США на 2025 год сохранена на уровне 0,31 млн б/с, что предусматривает рост добычи в стране до 22,07 млн б/с.
