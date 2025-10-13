Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК оставила неизменным прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран ОПЕК+ на 2025 год - он составит 810 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Общее предложение стран ОПЕК+ в текущем году по-прежнему прогнозируется на уровне 54,01 млн б/с. Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина. Снижение производства, как и ранее, ожидается в Анголе.

Оценка роста предложения со стороны США на 2025 год сохранена на уровне 0,31 млн б/с, что предусматривает рост добычи в стране до 22,07 млн б/с.