SOCAR завершила первый этап технических консультаций в рамках Ионическо-Адриатического трубопровода

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR завершила первый этап оказания технической консультации странам-участницам проекта строительства Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы, и ожидает создания проектной компании. Проектная компания будет создана операторами газотранспортных компаний из Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.

Об этом сказал Report исполнительный директор SOCAR Balkans Мурад Гейдаров.

По словам Гейдарова, SOCAR Balkans активно сотрудничает со странами, которые участвуют в проекте IAP.

«Со своей стороны, мы оказываем технико-консультационную услугу и активно вовлечены в этот процесс в силу того, что эти страны занимаются созданием проектной компании. Мы не являемся инвесторами, но дали свои рекомендации по данному вопросу и в ожидании, когда будет создана проектная компания. Этот вопрос затянулся. Причину я не знаю, может быть возникли нюансы правового или процедурального характера, мне трудно судить, так как ситуация вне нашего контроля. Мы свою миссию выполнили, первый этап нашего консультационного участия завершен. На данном этапе наша роль пассивная, мы ожидаем результатов», - сказал он.

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в албанском городе Фиери. IAP будет пролегать по территории Хорватии (249 км), Черногории (95 км), Албании (167 км) и Боснии и Герцеговины (22 км), а его ежегодная пропускная способность составит 5 млрд кубометров газа. Таким образом, трубопровод протяженностью свыше 530 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. По предварительным данным, проект оценивается в 610 млн евро.

В августе 2016 года между SOCAR, Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.