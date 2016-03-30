​SOCAR за два месяца добыл 1,25 млн. тонн нефти

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 1,252 млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

На февраль приходится 605 тыс. тонн общего объема добычи за два месяца этого года, что на 5,7% меньше показателя за февраль 2015 года.

Отметим, что за январь-февраль общий объем добычи сырой нефти в Азербайджане составил 6 857,5 тыс. тонн.