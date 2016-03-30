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    ​SOCAR за два месяца добыл 1,1 млрд. кубометров газа

    На февраль приходится 504 млн. кубометров общего объема добычи

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-феврале этого года добыла 1 047,5 млн. кубометров природного газа.

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за этот период добыча природного газа сократилась на 3,84% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

    На февраль приходится 504,4 млн. кубометров общего объема добычи за два месяца этого года. Добыча газа в феврале сократилась на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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