​SOCAR ввел в эксплуатацию еще четыре пункта CNG

ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию еще четыре пункта продажи компримированного природного газа (КПГ, международное обозначение - CNG - Compressed Natural Gas).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum, новые пункты находятся в Хазарском районе, на 70-ом км трассы Баку-Сальян, на 28-ом км трассы Баку-Губа и в Хатаинском районе.

Тем самым, число пунктов продажи CNG компании SOCAR достигло 9. Компания активизирует деятельность в этом сегменте рынка с учетом экологичности, выгоды и безопасности данного вида топлива.

Согласно плану развития, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 12 пунктов CNG, расширив сеть до 21.

"Розничная цена на CNG составляет 0,45 маната за кубометр (примерно эквивалентно 1 литру бензина). Это топливо позволяет сэкономить 135 манатов на каждые 3 000 км по сравнению с бензином Ai-92. Для автомобилей на бензине Ai-95 экономия составляет 315 манатов.

По сравнению с другими видами топлива, природный газ выделяет на 70-90% меньше азота, на 60-70% - окиси углерода, на 20-30% - углекислого газа. При сжигании природного газа не образуются выбросы оксида серы. Это, в свою очередь, предотвращает износ металлических поверхностей двигателя. Таким образом, качество топлива позволяет продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания. Дефицита CNG в будущем не ожидается из-за увеличения добычи газа в стране с 2018 года", - отмечается в сообщении.

CNG – это сжатый до давления 200 бар природный газ (на 95% метан). Низкая цена продажи помогает потребителям сэкономить на использовании этого вида топлива. Будучи основной альтернативой бензину и дизельному топливу, CNG соответствует экологическому стандарту Евро-6. Расходуется на 20% экономичнее, чем LPG. Он используется на общественном транспорте в Азербайджане с 2015 года, а с 2018 года продается в розницу через сеть АЗС. Одним из основных пользователей CNG в Азербайджане является компания ООО BakuBus.

CNG продается на АЗС по следующим адресам:

1. Сабунчинский район, поселок Забрат, правая сторона дороги Сабунчу-Забрат;

2. Сабунчинский район, юго-западная часть Сабунчинского кольца (у Олимпийского стадиона);

3. Хатаинский район, проспект Бабека, квартал 2315 (возле бывшего авторынка);

4. На правой стороне внешней кольцевой дороги, к северу от автосалона, расположенного на территории "Ганлы Гёль" Ясамальского района;

5. Заправка CNG на терминале, расположенного на дороге Зых-Говсан;

6. АЗС в юго-западной части дорожной развязки Мярдакан-Гала в Хазарском районе;

7. АЗС на правой стороне дорожной развязки Гаджигабул-Астара, на 70-ом км трассы Баку-Сальян;

8. АЗС на правой стороне дороги на 28-ом км дороги Баку-Губа у поселка Джейранбатан;

9. АЗС на проспекте Нобеля в Хатаинском районе.