SOCAR профинансировал прокладку газопровода в азербайджанском селе в Грузии

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, полномочный представитель президента Грузии в Квемо-Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили, мэр Марнеули Заур Даргаллы, представители SOCAR Energy Georgia и SOCAR Georgia Gas, а также депутаты от региона приняли участие в торжественном открытии недавно отстроенной газораспределительной линии в селе Ханджыгазлы муниципалитета Марнеули.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Строительство газораспределительной сети в Ханджыгазлы реализовано по инициативе и заказу SOCAR Georgia Gas и согласовано с соответствующей структурой Грузии. Длина трубопровода составляет 7400 метров. В результате этих мер 127 семей в селе Ханджыгазлы получили доступ к природному газу. Дома 86 семей уже газифицированы. В настоящее время более 117 тыс. семей в регионе Квемо Картли являются абонентами природного газа.

Затем руководство SOCARвстретилось со старейшинами и представителями местной общественности в Марнеули. В ходе встречи были обсуждены реализуемые в Грузии социальные проекты SOCAR, рассмотрены социальные проблемы азербайджанской общины Грузии, в том числе проблемы студентов-азербайджанцев, заслушаны предложения старейшин.

В тот же день был открыт новый газопровод в селе Нигоза Каспийского муниципалитета. В церемонии приняли участие Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор Грузинской газотранспортной компании Джаба Хмаладзе, губернатор муниципалитета Шида Картли Гиорги Ходжеванишвили, глава Каспийского муниципалитета Манучар Меребашвили, руководство SOCAR Energy Georgia и SOCAR Georgia Gas.

Отмечается, что газопровод в селе Нигоза был построен по заказу Грузинской газотранспортной компании. Сеть протяженностью более 3 тыс. метров будет эксплуатироваться SOCAR Georgia Gas. В результате 90 семей в селе Нигоза были обеспечены природным газом. В настоящее время 89 300 семей в регионе Шида Картли являются потребителями природного газа.

С 2009 года SOCAR Georgia Gas проложила в общей сложности около 11 500 км газопроводов, что обеспечило подключение к сети более 305 тыс. потенциальных абонентов. Проект газификации, реализуемый в рамках государственной программы, реализуется по заказу Грузинской газотранспортной компании в выбранных ею регионах. SOCAR в рамках своей инвестиционной программы также расширяет газораспределительную сеть в более чем 700 населенных пунктах, в том числе в районах компактного проживания этнических азербайджанцев.