SOCAR: Ведутся работы по устранению последствий пожара на магистральном газопроводе

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Ведутся работы по устранению последствий пожара на магистральном газопроводе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную SOCAR информацию.

"27 декабря в 9:55 произошел пожар на 1000-милиметровом магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района. С целью тушения пожара эта линия локализована, а подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию. На место события незамедлительно привлечены противопожарные силы и средства. Пожар привел к ограничениям в подаче газа на Абшеронском полуострове. Проводятся необходимые мероприятия по тушению пожара и устранению ограничений в подаче газа".