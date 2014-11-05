​SOCAR ведет переговоры с TOTAL относительно возможности переработки газа с месторождения "Абшерон"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с французской компанией TOTAL относительно возможности переработки в будущем добываемого с морского месторождения "Абшерон" природного газа на новом Нефтегазоперерабатывающем и нефтехимическом комплексе (OGPC). Как передает Report, об этом журналистам сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, между сторонами обсуждаются несколько вариантов сотрудничества по привлечению этого газа на завод. Среди них покупка добываемого газа и его использование на нефтехимическом комплексе, а также очищение данного газа на заводе с дальнейшим экспортом.

Напомним, что в рамках реализации проекта OGPC на первом этапе, в 2020 году планируется сдача в эксплуатацию газоперерабатывающего завода. Добыча же газа с месторождения "Абшерон" начнется, по первичным прогнозам, не ранее 2020 года.

Отметим, что 27 февраля 2009 года SOCAR и TOTAL подписали в Баку контракт типа PSA по морскому перспективному блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия. Доля TOTAL в проекте составляет 40%, SOCAR - 40%, Gaz de France SUEZ (GDF/SUEZ) - 20%. В июне 2011 года Gaz de France SUEZ приобрела 20% доли TOTAL, которой ранее принадлежало 60% в проекте. Оператором проекта разведки и разработки месторождения является TOTAL.