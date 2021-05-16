SOCAR: В мае поставок сырой нефти в Беларусь не будет из-за отсутствия заявок

В мае Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не будет поставлять нефть белорусскому концерну “Белнефтехим” по причине отсутствия заявок со стороны Беларуси.

В мае Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не будет поставлять нефть белорусскому концерну “Белнефтехим” по причине отсутствия заявок со стороны Беларуси.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Представитель SOCAR отметил, что сырая нефть в Беларусь не поставлялась и в апреле: “Наше сотрудничество с Беларусью по поставкам нефти продолжается. При этом мы не нарушаем международные санкции.”

В январе-апреле Беларусь импортировала нефть стоимостью 1,575 млн долларов, из них 131 млн долларов США приходится на долю Азербайджана.

В целом по договору, подписанному SOCAR Trading с белорусской стороной, в текущем году в эту страну будет экспортировано до 1 млн тонн нефти. За январь-март в Беларусь поставлено четыре партии нефти в объеме 360,1 тыс. тонн.

Напомним, что 14 апреля SOCAR и "Белнефтехим" подписали меморандум о взаимопонимании. В нем оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.

Напомним, что на днях США ввели санкции против 9 белорусских госкомпаний. Среди этих компаний - нефтяная компания “Белнефтехим”, с которой сотрудничает SOCAR.