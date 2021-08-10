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SOCAR в июле импортировала из Литвы в Украину 4 тыс. тонн автобензина

SOCAR в июле импортировала из Литвы в Украину 4 тыс. тонн автобензина В июле этого года SOCAR Energy Ukraine импортировала в Украину 4 тыс. тонн автомобильного бензина.
Энергетика
10 августа 2021 г. 10:49
SOCAR в июле импортировала из Литвы в Украину 4 тыс. тонн автобензина

В июле этого года SOCAR Energy Ukraine импортировала в Украину 4 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно данным, это на 0,1 тыс. тонн или на 2,6% больше, чем в июне. Все объемы ресурса, импортируемого азербайджанской компанией в Украину, были завезены из Литвы.

Импорт автомобильного бензина на украинский рынок в июле 2021 года составил 109,1 тыс. тонн, что практически соответствует показателю июля прошлого года (108,8 тыс. тонн).

Поставки бензина из Беларуси по сравнению с июлем 2020 года сократился на 22%, до 69,5 тыс. тонн. При этом по сравнению с июнем поставки бензина из Беларуси выросли на 60%.

В прошлом месяце из Литвы в Украину было ввезено 29,6 тыс. тонн автомобильного топлива, что на 10 тыс. тонн или на 51% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Кроме того, альтернативным направлением для украинских операторов остается Румыния. Всего из этой страны в июле было поставлено 9,9 тыс. тонн ресурса: 8,1 тыс. тонн пришлось на морские поставки и 1,8 тыс. тонн на ж/д транспорт.

По итогам января-июля текущего года в Украину было импортировано 676,3 тыс. тонн бензина, что на 14% больше показателя семи месяцев прошлого года.

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Версия на английском языке SOCAR imported 4,000 tons of gasoline from Lithuania to Ukraine in July
Версия на азербайджанском языке SOCAR iyulda Litvadan Ukraynaya 4 min ton avtomobil benzini idxal edib

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