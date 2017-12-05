SOCAR в этом году продал более 1 млн тонн нефтепродуктов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 1 076 041 млн тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на ноябрь приходится 111 156 тонн этого объема.

В ноябре экспортировано 49 780 тонн дизтоплива, 859 тонн авиатоплива, 59 тонн печного мазута, 7 080 тонн полиэтилена высокой плотности, 388 тонн изопропилового спирта, 6 521 тонн жидкой пиролизной смолы, 3 112 тонн пропилена и 4 278 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В целом, в январе-ноябре экспортировано 502 068 тонн дизтоплива, 43 969 тонн авиатоплива, 295 тонн печного мазута, 65 784 тонн полиэтилена высокой плотности, 10 283 тонн изопропилового спирта, 56 827 тонн жидкой пиролизной смолы, 34 497 тонн пропилена и 25 894 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В ноябре на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 600,39 доллара, авиатоплива - 592,36 доллара, дизтоплива - 545,73 доллара, 1%-го серного мазута – 357,94 доллара, полиэтилена высокой плотности – 1 214 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 649,16 доллара, жидкой пиролизной смолы – 600,39 доллара, пропилена – 860 евро, изопропилового спирта – 1 227,50 евро.

Отметим, что в ноябре стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 62,62 доллара/баррель, Urals – 61,99 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 63,72 доллара/баррель.