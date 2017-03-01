SOCAR в этом году экспортировал 145 тыс. тонн дизельного топлива

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В феврале 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 73 693 тонн дизельного топлива, 3 983 тонн авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, также экспортировано 8 451 тонн полиэтилена высокой плотности, 937 тонн изопропилового спирта, 6 232 тонны жидкой пиролизной смолы, 5 184 тонн пропилена и 2 041 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В целом, в январе-феврале 2017 года экспортировано 145 152 тонн дизельного топлива, 10 936 тонн авиатоплива, 16 366 тонн полиэтилена высокой плотности, 1 634 тонны изопропилового спирта, 12397 тонн жидкой пиролизной смолы, 8 292 тонн пропилена и 4 782 тонны бутилен-бутадиеновой фракции.

В феврале 2017 года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 561,35 доллара, авиатоплива - 512,71 доллара, дизельного топлива - 485,98 доллара, однопроцентного серного мазута - 319,1 доллара, полиэтилена высокой плотности – 1 280 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 753,775 доллара, жидкой пиролизной смолы - 561,35 доллара, пропилена – 815 евро, изопропилового спирта – 1 045 евро.

В феврале стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 55,11 доллара/баррель, Urals – 54,01 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 56,63 доллара/баррель.