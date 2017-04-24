SOCAR Ukraine импортировал в Украину 2 тыс. тонн авиатоплива

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине - SOCAR Ukraine импортировала в страну 2 тыс. тонн авиатоплива.

Как передает Report со ссылкой на OilNews, об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

В целом, за отчетный период импорт авиатоплива в Украину вырос в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 73 тыс. тонн.

Основным зарубежным поставщиком авиатоплива в первом квартале текущего года стала Италия, отправившая в Украину 33 тыс. тонн ресурса. Из Саудовской Аравии было импортировано 12 тыс. тонн авиатоплива. Компания “Август Пром” поставила в Украину 10 тыс. тонн ресурса. Международный трейдер Coral Energy в феврале осуществил поставку в Украину 20 тыс. тонн авиатоплива марки JetA-1 саудовского производства.

Из Литвы в Украину по железной дороге по итогам первого квартала было отправлено 19,3 тыс. тонн ресурса для компаний Baltic Ground Services (9 тыс. тонн), WOG (5 тыс. тонн), “АПЗК Борисполь” (3 тыс. тонн), SOCAR Ukraine и “Укравиасервис” (по 0,5 тыс. тонн). При этом в январе-марте 2017 года отгрузки белорусского авиатоплива по железной дороге составили всего 1,7 тыс. тонн.

При этом отгрузки ресурса с Кременчугского НПЗ остались близки к прошлогоднему уровню – 33 тыс. тонн.