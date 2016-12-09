SOCAR Ukraine: Деятельность компании не предусматривает заигрывания с законом

Киев. 9 декабря. REPORT.AZ/ Деятельность компании SOCAR Ukraine производится в рамках тех стандартов, которые транслируют из Баку.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Закон и бизнес" заявил начальник управления правового обеспечения группы SOCAR Украина Михаил Третьяков.

"Это государственная собственность, и все 100% инвестиций в Украину - это деньги Азербайджанской Республики, ее Государственной нефтяной компании. Именно поэтому деятельность нашей компании производится в рамках тех корпоративных стандартов, которые транслируются из Баку. Эти принципы не предусматривают заигрывания с законом, а регулируют наши действия исключительно в рамках правового поля и в пользу клиента", - заявил М.Третьяков.

По его словам, компания пришла в Украину не на один год.

"Это существенные инвестиции, направленные на популяризацию азербайджанского подхода в бизнесе, то есть установления той высокой планки, которая пойдет на пользу отечественному бизнесу", - подчеркнул начальник управления.