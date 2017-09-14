SOCAR удваивает долю в АЧГ

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В новом контракте на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия, доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возрастет более чем в два раза.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, в новом контракте ожидается увеличение доли компании с 11,6% до 25%.

Отметим, что сегодня будет подписано новое соглашение о долевом распределении добычи (PSA) в связи с продлением контракта на разработку блока месторождений АЧГ до 2050 года.

23 декабря прошлого года SOCAR и АМОК (Азербайджанская международная операционная компания), оператором которой является компания BP, подписали в Баку письмо о намерениях относительно разработки блока месторождений АЧГ. Документ отражает принципы соглашения по разработке блока до 2050 года.

Блок месторождений АЧГ расположен примерно в 100 км к востоку от Баку. Это крупнейший находящийся в эксплуатации в Каспийском море блок месторождений площадью более 432 кв. км. Месторождения расположены на глубине 120-170 м. Глубина продуктивного пласта составляет 2 000-3 500 м.

Соглашение PSA о разработке блока АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет. В феврале 1995 года основана АМОК. В ноябре 1997 года началась добыча нефти с месторождений.

Долевое участие в АЧГ имеют BP (оператор - 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).

На блоке АЧГ имеется 6 добывающих платформ, соединенных посредством трубопроводов с Сангачальским терминалом близ Баку. Добываемая нефть с терминала экспортируется на мировой рынок, в основном, через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и проложенный до Супсы Западный экспортный трубопровод.