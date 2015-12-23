SOCAR: У Азербайджана нет проблем с реализацией нефти европейским нефтеперерабатывающим заводам

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ У Азербайджана нет никаких проблем с реализацией нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом Report заявили в SOCAR.

"Нет никаких проблем с реализацией нефти Azeri Light. SOCAR осуществляет продажу нефти, исходя из уровня рыночных цен, которые меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры. За прошедшие годы SOCAR удалось достаточно хорошо развить рынок сбыта "Azeri light", который состоит из потребителей в различных регионах, предпочитающих покупать азербайджанскую нефть на регулярной основе", - заявили в SOCAR.

Отметим, что некоторые СМИ распространили информацию о том, что нефть Azeri Light продается на мировом рынке без премии, кроме того из-за низких мировых цен на нефть многие НПЗ в Европе снижают стоимость нефтепереработки и поэтому предпочитают покупать более дешевую нефть, а не Azeri Light.