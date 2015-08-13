​SOCAR Turkey увеличивает число работников

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey сегодня дала старт строительству первого резервуара для хранения сырой нефти объемом 100 тыс. кубометров. Число работников на полуострове Petkim с сегодняшнего дня достигло 9 400. Как передает Report, об этом сообщил президент SOCAR Turkey Кянан Явуз.

По его словам, работы по проекту идут по графику: "Мы вложили в полуостров Petkim и в проект TANAP по 10 млрд. долларов. Будучи SOCAR, мы являемся самым крупным промышленным инвестором в истории Турции".

Глава компании заявил, что строительство порта Petlim находится на последнем этапе и работы завершатся в установленные сроки: "Мы предоставили полномочия руководству Petkim для выделения инвестиций в размере 20 млн. долларов, предназначенных для расширения фабрики по производству хлора. Petkim также приобрел 5 буксиров, которые будут обслуживать контейнерные суда и порт Немрут. Строительство порта находится на завершающей стадии. В скором времени порт Petkim, отвечающий самым высоким стандартам, начнет свою работу".

Президент SOCAR Turkey также напомнил, что доходы перерабатывающего завода Petkim в первом полугодии 2015 года составили 232 млн. лир.