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SOCAR Trading заключил долгосрочный контракт о поставках нефти в Беларусь

SOCAR Trading заключил долгосрочный контракт о поставках нефти в Беларусь SOCAR Trading (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) заключил долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти
Энергетика
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31 декабря 2020 г. 09:55
SOCAR Trading заключил долгосрочный контракт о поставках нефти в Беларусь

SOCAR Trading (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) заключил долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Как передает Report, контракт заключен сроком на один год с возможностью пролонгации в будущем на более длительный срок.

В 2020 году SOCAR Trading уже поставил в Беларусь около одного миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти. По имеющейся информации, в 2021 году объёмы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше.

Отметим, что SOCAR Trading поставляет нефть более, чем на 100 заводов по всему миру и имеет присутствие на всех основных международных рынках. Сегодня компания SOCAR Trading является одной из крупнейших трейдинговых компаний и большую часть нефти, которую она продает, это нефть, не добытая в Азербайджане.

На данный момент Беларусь диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических споров о ценообразовании с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу Дружба и по железной дороге, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по магистральному нефтепроводу Одесса - Броды и далее по одной из веток МНП Дружба - на Мозырский НПЗ, из порта в Клайпеде - по железной дороге на Нафтан в г. Новополоцк.

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Версия на английском языке SOCAR Trading signs long-term contract for oil supplies to Belarus
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Trading” Belarusa neft tədarükü üçün uzunmüddətli müqavilə imzalayıb

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