SOCAR Trading начал поставки дизтоплива "Роснефти" в Украину

Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО

Компания SOCAR New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину.

Как передает Report, об этом enkorr сообщили участники рынка.

«Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО», — сообщил собеседник издания, добавив, что поставка будет растаможена к концу сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украину. Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

По информации источников, квота нового оператора на май составляет более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участники рынка ранее отмечали, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.

Также сообщалось, что первый объем СУГ по TERM-контрактам SOCAR сможет предложить с июля 2021 года. Премия по контракту может составить 25 долларов США за тонну к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest. Спотовые партии автогаза «Роснефти» в мае и июне SOCAR New Enegry предлагает с премией 40 долларов США за тонну к среднемесячному daf Brest.

Как сообщил ранее Report заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, с Российской нефтяной компанией “Роснефть” подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых “Роснефтью” нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.