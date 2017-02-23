SOCAR Tower удостоен награды Американского совета инжиниринговых компаний

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Американский совет инжиниринговых компаний, отмечающий в этом году 50-летний юбилей, удостоил новое административное здание компании SOCAR - SOCAR Tower высокой награды National Recognition Award на конкурсе инженерных достижений.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, этой престижной награды удостаиваются за исключительные достижения в инженерной области.

Отметим, что официальная церемония награждения состоится 25 апреля 2017 года в отеле Washington Marriott Wardman Park в Вашингтоне. Ответственные за реализацию проекта лица, а также компания, осуществляющая инженерные работы по проекту SOCAR Tower, приглашены на данное юбилейное мероприятие Американским советом инжиниринговых компаний.

Напомним, что новое административное здания SOCAR - SOCAR Tower построено на основе концепции "Ветер-огонь", представленной южнокорейской компанией Heerim Architects & Planners Co. Ltd. Строительные работы начаты в 2010 году и завершены в течение пяти лет. SOCAR Tower отвечает всем международным стандартам, управление безопасностью и техническими системами здания осуществляется из единого центра.