SOCAR сдал в эксплуатацию очередной топливозаправочный пункт в Румынии

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), успешно продолжая инвестиционные проекты в Румынии, с каждым годом расширяет сеть топливозаправочных пунктов. Сегодня в Бухаресте в эксплуатацию сдан очередной топливозаправочный пункт под брендом SOCAR.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил SOCAR.

Таким образом, число ТЗП, действующих в Румынии под брендом SOCAR, достигло 33.

На церемонии открытия участвовали депутаты румынского парламента, послы Азербайджана и Турции в Румынии, руководители многих ведущих компаний, функционирующих в этой стране, представители Ассоциации турецких бизнесменов, сотрудники компании SOCAR Petroleum SA, азербайджанцы, проживающие и получающие образование в Румынии, а также представители местных СМИ.

Выступая на мероприятии, генеральный директор компании SOCAR Petroleum SA Хамза Керимов выразил уверенность в том, что клиенты останутся довольны качеством продукции и обслуживанием в новой станции на магистральной дороге Бухарест-Константа. В станции, где установлено 3 счетчика, будет реализована продажа бензина "Dizel Avro 5", "Super Dizel Avro 5", "Benzin 95" и "Benzin 98".

Отметим, что заправочные станции SOCAR уже действуют в 16-ти регионах Румынии - Ботошан, Сучава, Нямц, Яши, Бихор, Буззу, Бакэу, Вранча, Тимиш, Ильфов, Клуж, Валча, Арад, Быстрица-Насад, Сибиу и Бухаресте.