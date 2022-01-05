SOCAR: Нахчыван в этом году обеспечивается газом за счет поставок из Туркменистана

Согласно подписанному между Азербайджаном и Туркменистаном договору, газ, предназначенный для транспортировки в нашу страну, уже с начала года начал транспортироваться на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно подписанному между Азербайджаном и Туркменистаном договору, газ, предназначенный для транспортировки в нашу страну, уже с начала года начал транспортироваться на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

И.Ахмедов отметил, что оставшийся объем поставляемого газа будет передан близ Астары: "С этой целью с делегацией из Ирана ведутся совместные технические подготовительные работы. В соответствии с этим соглашением в Азербайджан ежедневно (по обоим направлениям) предполагается поставлять более 4 млн кубометров природного газа".

Отметим, что примерно 20-30% всего объема туркменского газа будет получать Иран в качестве платы за транзит, а остальная часть будет поставляться в Азербайджан. По соглашению, предусматривающему ежегодный обмен газом в объеме до 2 млрд кубометров, Туркменистан будет ежедневно поставлять в Азербайджан 5-6 млн кубометров газа, говорится в сообщении министерства нефти Ирана.

28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год. Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. Реализация бессрочного контракта началась с 22 декабря текущего года. По соглашению об обмене, Иран будет получать газ из Туркменистана и поставлять эквивалентное количество в Азербайджан на границе с Астарой.

Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге, но с 1997 года импортирует газ из Туркменистана для распределения в своих северных провинциях, особенно зимой. Эксперты считают, что реализация этого соглашения может подтолкнуть другие страны региона к подписанию аналогичных соглашений и использованию возможностей Ирана в этом вопросе. Обладая крупнейшей после России сетью газопроводов высокого давления, Иран может играть ключевую роль в транспортировке газа с востока на запад страны и в соседние страны, такие как Азербайджан. Это соглашение также является важным шагом для Ирана, поскольку оно обеспечит стабильные поставки газа в северо-восточные районы страны, удаленные от источников природного газа. Запасы газа Ирана составляют 34 трлн кубометров.