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Сколько в Азербайджан будет поставлено туркменского газа по свопу?

Сколько в Азербайджан будет поставлено туркменского газа по свопу? Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.
Энергетика
29 ноября 2021 г. 09:49
Сколько в Азербайджан будет поставлено туркменского газа по свопу?

Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.

Как передает Report, об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

По соглашению об обмене, Иран будет получать газ из Туркменистана и поставлять эквивалентное количество в Азербайджан на границе с Астарой, заявил государственному телевидению министр нефти Ирана Джавад Овджи.

«Туркменистан будет продавать Азербайджану 5-6 млн кубометров газа в сутки в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным ... в Туркменистане», - сказали в IRNA.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

Реализация бессрочного контракта начнется с 22 декабря текущего года.

По данным Mehr, Иран сможет удовлетворить потребности в газе пяти своих провинций, поставляя туркменский природный газ в Азербайджан в рамках данного контракта.

Дж. Овджи также сказал, что Иран пытается разрешить затяжной спор по газовой задолженности с центральноазиатским Туркменистаном, который в конце 2017 года заявил, что ему задолжали 1,8 млрд долларов США за газ, поставленный в Тегеран.

«Вскоре мы выплатим первый взнос в счет погашения долга за газ, который мы должны туркменской стороне после переговоров, которые проводились ранее», - сказал министр, не назвав сумму долга.

Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге, но с 1997 года импортирует газ из Туркменистана для распределения в его северных провинциях, особенно зимой.

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Версия на английском языке How much Turkmen gas will Azerbaijan receive via swap deal?

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