SOCAR: Разработан план мероприятий по размещению персонала на более безопасных площадках и платформах

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Рабочая делегация во главе с вице-президентом по разработке месторождений Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Яшаром Лятифовым побывала на морских платформах нефтегазодобывающих управлений им. Н.Нариманова и Нефтяные камни.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, проведен осмотр производственных объектов на месторождениях “Булла-дениз” и “Нефтяные камни”, приняты важные решения об обеспечении безопасности инфраструктуры, разработан план мероприятий по размещению персонала на более безопасных площадках и платформах. По результатам осмотра состоялись обсуждения в связи с текущей ситуацией на морских платформах, приэстакадных площадках, гидротехнических сооружениях и коммуникационных узлов, а также обмен мнениями по устранению имеющихся недочетов и усилению необходимых мероприятий.

Вице-президент по разработке месторождений Яшар Лятифов, гендиректор ПО “Азнефть” Дашгын Искендеров, начальник управления капиталовложений SOCAR Руфат Сафаров провели совещание с участием ведущих специалистов, на котором особо подчеркнуто значение мероприятий по обеспечению безопасности работников. Сразу же после совещания дан старт работам в этом направлении.