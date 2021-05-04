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SOCAR расширяет сеть Way Mart на АЗС в Грузии

SOCAR расширяет сеть Way Mart на АЗС в Грузии "Сейчас предпочтение отдается дальнейшему расширению и совершенствованию торговых центров Way Mart на наших заправочных станциях"
Энергетика
4 мая 2021 г. 12:57
SOCAR расширяет сеть Way Mart на АЗС в Грузии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) практически завершила процесс размещения в Грузии заправочных станций под брендом SOCAR.

Об этом Report заявил Махир Мамедов, генеральный директор SOCAR Energy Georgia - дочерней компании SOCAR в Грузии.

По его словам, в настоящее время SOCAR в основном отдает предпочтение строительству крупных многофункциональных комплексов на вновь строящихся магистралях государственного значения.

"Сейчас предпочтение отдается дальнейшему расширению и совершенствованию торговых центров Way Mart на наших заправочных станциях. Успехи Way Mart очевидны", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в этом году будет проведен ребрендинг Way Mart на 15 АЗС, обновится дизайн: "На сегодняшний день у нас есть 67 розничных торговых центров, и все это будет в новом дизайне".

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Версия на английском языке SOCAR expands Way-Mart network in filling stations in Georgia
Версия на азербайджанском языке SOCAR Gürcüstanda YDM-lərdə “Way Mart” şəbəkəsini genişləndirir

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