SOCAR расширяет сеть Way Mart на АЗС в Грузии

"Сейчас предпочтение отдается дальнейшему расширению и совершенствованию торговых центров Way Mart на наших заправочных станциях"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) практически завершила процесс размещения в Грузии заправочных станций под брендом SOCAR.

Об этом Report заявил Махир Мамедов, генеральный директор SOCAR Energy Georgia - дочерней компании SOCAR в Грузии.

По его словам, в настоящее время SOCAR в основном отдает предпочтение строительству крупных многофункциональных комплексов на вновь строящихся магистралях государственного значения.

"Сейчас предпочтение отдается дальнейшему расширению и совершенствованию торговых центров Way Mart на наших заправочных станциях. Успехи Way Mart очевидны", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в этом году будет проведен ребрендинг Way Mart на 15 АЗС, обновится дизайн: "На сегодняшний день у нас есть 67 розничных торговых центров, и все это будет в новом дизайне".