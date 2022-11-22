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SOCAR Turkey расширяет инвестиции в цифровизацию

SOCAR Turkey расширяет инвестиции в цифровизацию Компания SOCAR Turkey - турецкая "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - расширяет объемы инвестиций в сферу цифровой трансформации.
Энергетика
22 ноября 2022 г. 15:23
SOCAR Turkey расширяет инвестиции в цифровизацию

Компания SOCAR Turkey - турецкая "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - увеличивает объемы инвестиций в сферу цифровой трансформации.

Об этом турецкому бюро Report сообщил заместитель генерального директора SOCAR Turkey по цифровой трансформации Хакан Ыргыт.

По его словам, SOCAR Turkey запускает новый и очень важный проект совместно с ведущим оператором мобильной связи Турции Turkcell: "Как вы знаете, SOCAR Turkey довольно много инвестировал в предприятия на турецком полуострове Алиага. Цель нашего нового проекта состоит в том, чтобы сформировать специальную мобильную сеть для поддержания нашей деятельности по цифровой трансформации".

Официальный представитель компании подчеркнул, что проект, который планируется реализовать вместе с Turkcell, вселяет большие надежды.

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Версия на английском языке SOCAR increases investments in digitalization in Turkiye 
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyədə rəqəmsallaşmaya investisiyalarını genişləndirir

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