SOCAR Turkey расширяет инвестиции в цифровизацию

Компания SOCAR Turkey - турецкая "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - расширяет объемы инвестиций в сферу цифровой трансформации.

Компания SOCAR Turkey - турецкая "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - увеличивает объемы инвестиций в сферу цифровой трансформации.

Об этом турецкому бюро Report сообщил заместитель генерального директора SOCAR Turkey по цифровой трансформации Хакан Ыргыт.

По его словам, SOCAR Turkey запускает новый и очень важный проект совместно с ведущим оператором мобильной связи Турции Turkcell: "Как вы знаете, SOCAR Turkey довольно много инвестировал в предприятия на турецком полуострове Алиага. Цель нашего нового проекта состоит в том, чтобы сформировать специальную мобильную сеть для поддержания нашей деятельности по цифровой трансформации".

Официальный представитель компании подчеркнул, что проект, который планируется реализовать вместе с Turkcell, вселяет большие надежды.