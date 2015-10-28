​SOCAR: Проводится расследование в связи с жалобой работников Tekfen-Azfen

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ От работников альянса Tekfen-Azfen, ведущего строительно-монтажные работы в рамках проекта "Шахдениз-2", поступила жалоба на иностранного менеджера, которая сейчас рассматривается оператором проекта - компанией BP.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что после проведения расследования будет сделано итоговое заключение.

"Проект управляется компанией BP. В этом проекте выполняется объем работ, который до сих пор не выполнялся в Азербайджане. Гордость вызывает тот факт, что проект на 99% реализуется национальными кадрами Азербайджана. Конечно, среди сотрудников есть иностранные менеджеры, инженеры, супервайзеры. Кто-то допустил грубость в отношении работников, в связи с чем поступила жалоба. Эта жалоба рассматривается компанией BP. После проведения расследования будет сделано итоговое заключение", - сообщили в SOCAR.

Отметим, что рабочие альянса Tekfen-Azfen 26 октября провели акцию протеста. По информации, они протестовали против грубости турецкого менеджера и допущения им дискриминации в отношении местных работников.

Альянс Tekfen-Azfen создан между компанией Tekfen İnşaat ve Tesisat A.S. и совместным предприятием Azfen. 20 декабря 2013 года консорциум "Шахдениз" подписал договор с альянсом Tekfen-Azfen на выполнение строительных работ в рамках второго этапа разработки.